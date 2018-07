Murray ook met Azarenka naar finale Wimbledon

De Britse tennisser Jamie Murray staat op Wimbledon wederom in de finale van het gemengddubbel. De oudere broer van Andy Murray pakte vorig jaar de titel met de Zwitserse Martina Hingis aan zijn zijde, nu kan hij dat doen met Victoria Azarenka. Het duo was in de halve finale veel te sterk voor het jonge Britse koppel Jay Clarke/Harriet Dart: 6-2 6-2.

Murray en Azarenka schakelden in de kwartfinales de Nederlandse dubbelspecialisten Jean-Julien Rojer en Demi Schuurs uit, nadat ze een ronde eerder al Matwé Middelkoop en diens Zweedse partner Johanna Larsson hadden geklopt.

De 28-jarige Azarenka is voormalig nummer 1 bij de vrouwen en won in het enkelspel twee keer de Australian Open, in 2012 en 2013. Op Wimbledon kwam de tennisster uit Wit-Rusland nooit verder dan de halve finales. Dit jaar bleef Azarenka steken in de tweede ronde. In het gemengddubbel won ze eerder de US Open (2007) en Roland Garros (2008).