Vos sprint naar ritzege in Giro Rosa

Marianne Vos heeft de achtste etappe van de Giro Rosa gewonnen. De rit ging over 121 grotendeels vlakke kilometers van San Giorgio di Perlena naar Breganze. Het was de eerste zege van dit jaar voor de voormalig wereld- en olympisch kampioene, die rijdt voor de ploeg WaowDeals.

Vos klopte in de sprint de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Lucinda Brand van Team Sunweb.

De roze leiderstrui van Annemiek van Vleuten, donderdag veroverd in de klimtijdrit, kwam niet in gevaar. De Ronde van Italiƫ voor vrouwen eindigt zondag. Zaterdag is de koninginnenrit naar de Monte Zoncolan.