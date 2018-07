Diede de Groot heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon op haar naam geschreven. De Nederlandse rolstoeltennisster uit Woerden won in de eindstrijd in Londen van haar landgenote Aniek van Koot: 6-3 6-2. Vorig jaar zette De Groot in de finale de Duitse Sabine Ellerbrock aan de kant.

Eerder dit jaar was De Groot, de nummer één van de wereld, ook al de beste op de Australian Open. Op Roland Garros moest ze in de eindstrijd haar meerdere erkennen in de Japanse Yui Kamiji.