Tennisser Novak Djokovic staat voor het eerst sinds 2015 weer in de finale van Wimbledon. De Serviër was in de halve eindstrijd net wat beter dan de Spanjaard Rafael Nadal. Djokovic won de beslissende vijfde set met 10-8. De eerste vier sets eindigden in 6-4 3-6 7-6 (9) 3-6.

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.