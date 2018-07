Frijns vijfde in DTM-race Zandvoort

Autocoureur Robin Frijns is zaterdag op de vijfde plaats gefinisht in de race uit het Duitse toerwagenkampioenschap (DTM) op Circuit Zandvoort. Het is zijn beste resultaat in de DTM van dit jaar.

Frijns maakt zijn eerste seizoen door als fabrieksrijder van Audi in de DTM. Hij is de eerste Nederlander na Renger van der Zande in 2011 die in de aansprekende raceklasse actief is.

De Engelsman Gary Paffett won de race over 34 ronden op het duinencircuit, dat nog altijd werkt aan plannen de Formule 1 terug te halen. Hij reed zijn Mercedes iets eerder over de meet dan de Schot Paul di Resta, eveneens rijdend in een Mercedes. De Oostenrijker Lucas Auer (ook Mercedes) werd derde.

Zondag volgt de tweede race in Zandvoort.