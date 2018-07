Dylan Groenewegen heeft voor de tweede dag op rij de rit gewonnen in de Tour de France. Nadat de sprinter van LottoNL-Jumbo vrijdag al de snelste was in Chartres won hij een dag later ook de achtste etappe, een rit van Dreux naar Amiens.

De leiderstrui blijft in handen van de Belg Greg Van Avermaet.

Zondag volgt een rit naar Roubaix met onder meer een aantal kasseistroken.