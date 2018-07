Angelique Kerber heeft voor het eerst in haar loopbaan Wimbledon op haar naam geschreven. De dertigjarige Duitse tennisster deed dat zaterdag ten koste van de Amerikaanse Serena Williams, die ze in de finale met 6-3 6-3 versloeg.

Het is voor Kerber haar derde grandslamtitel. In 2016 won ze de Australian Open en de US Open. Dat jaar stond ze ook in de eindstrijd van Wimbledon, maar toen was Serena Williams haar nog in twee sets de baas.