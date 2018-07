Martin niet meer van start in Tour

Tony Martin gaat zondag niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. De Duitser van Katoesja was zaterdag betrokken bij een massale valpartij en bereikte gehavend de finish in Amiens. Uit onderzoek is gebleken dat hij een breuk in een van zijn wervels heeft opgelopen, meldde zijn ploeg Katoesja.

De opgave komt een dag voor de lastige etappe naar Roubaix. Uitgerekend Martin won drie jaar geleden de rit bij de laatste keer dat de Tour de Noord-Franse kasseien aandeed.

,,Als het zondag een normale etappe was, zou ik zeker starten. Nu is het fifty/fifty”, zei de viervoudig wereldkampioen tijdrijden kort nadat hij gefinisht was op ruim 11 minuten van het peloton. Dat was te optimistisch ingeschat.