Nadal en Djokovic zaterdag verder in Londen

De halve finale op Wimbledon tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic moet zaterdag worden afgemaakt. De organisatie van het Engelse grandslamtoernooi besloot de partij vrijdagavond kort voor middernacht na de derde set af te breken, omdat de lichten uit moesten. Het titanengevecht gaat zaterdag verder met een voorsprong van 2-1 in sets voor Djokovic: 6-4 3-6 7-6 (9).

Het beoogde programma had flinke vertraging opgelopen door de marathonpartij tussen Kevin Anderson en John Isner. De halve finale tussen de twee servicekanonnen duurde ruim 6,5 uur en telde liefst 99 games, plus drie tiebreaks. De Zuid-Afrikaan Anderson won de beslissende vijfde set met 26-24 en staat daarom zondag in de finale.