Peloton op weg in achtste etappe naar Amiens

De renners in de Tour de France zijn omstreeks 11.55 uur vertrokken voor de achtste etappe. De rit van Dreux naar Amiens is 181 kilometer lang en nagenoeg vlak. De kans op een massaspurt is groot en daarmee lijkt de rit een uitgelezen mogelijkheid voor Dylan Groenewegen om zijn tweede etappe in deze Tour te winnen. De sprinter van Lotto-Jumbo won vrijdag de zevende rit met groot machtsvertoon.

Het is wel ‘Quatorze Juillet’ (14 juli) en de nationale feestdag is altijd een extra motivatie voor de Franse renners de aanval te kiezen. In aankomstplaats Amiens is bovendien de huidige Franse president Emmanuel Macron geboren.

Er zijn nog 170 renners in koers. Greg van Avermaet draagt voor de vijfde opeenvolgende dag de gele trui, Peter Sagan is opnieuw gehuld in de groene trui.