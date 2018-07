Poleposition Márquez op Sachsenring

Marc Márquez start zondag in de Grote Prijs van Duitsland van poleposition in de MotoGP. De regerend wereldkampioen uit Spanje was in de kwalificatierace op de Sachsenring net iets sneller dan de Italiaan Danilo Petrucci. De Spanjaard Jorge Lorenzo veroverde de derde startplek.

Márquez won twee weken geleden de TT van Assen en verstevigde met die overwinning zijn leidende positie in het kampioenschap van de koningsklasse MotoGP. De coureur van Honda heeft 140 punten, 41 meer dan zijn eerste belager, de Italiaan Valentino Rossi.

Het was voor de negende keer op rij dat Márquez poleposition veroverde op het Duitse racecircuit. Hij moest de gashendel wel vol opendraaien om Petrucci (Ducati) te verslaan. Het verschil met de Italiaan was 0,025 seconde.