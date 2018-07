Serena Williams als moeder terug in finale

De Amerikaanse tennisster Serena Williams kan zaterdag haar 24e grandslamtitel veroveren, haar eerste als moeder. Amper een jaar geleden bracht de jongste van de zusjes Williams een dochter ter wereld. Door heel wat complicaties lag ze daarna wekenlang in het ziekenhuis. ,,Ik moest meerdere operaties ondergaan en dacht zelfs dat ik het niet zou halen”, bekende Serena deze week op Wimbledon. ,,Ik kon een paar maanden geleden niet eens naar mijn brievenbus lopen.”

Op pas haar vierde toernooi sinds haar terugkeer in het WTA-circuit staat de toptennisster, afgezakt naar plek 181 op de wereldranglijst, als vanouds in de finale. Om voor de achtste keer Wimbledon te winnen, moet de 36-jarige Amerikaanse afrekenen met Angelique Kerber. Ze versloeg de Duitse twee jaar geleden al in de eindstrijd van het Engelse grandslamtoernooi. Vorig jaar kon Williams haar titel niet verdedigen vanwege haar zwangerschap en pakte Garbiñe Muguruza de kroon op Wimbledon.

Van de voorgaande acht ontmoetingen met Kerber verloor Williams er slechts twee, waarvan wel één grandslamfinale, twee jaar geleden op de Australian Open. De Duitse won in 2016 ook de US Open.