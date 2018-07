Wild maakt Giro Rosa niet af

Wielrensters Marianne Vos en Kirsten Wild hebben de Ronde van Italië voor vrouwen voortijdig beëindigd. Vos is in de nacht van vrijdag op zaterdag ziek geworden, Wild stopt ermee omdat ze zich wil voorbereiden op andere koersen. Beiden stappen zaterdag niet meer op de fiets voor de negende etappe, een rit die eindigt op de beruchte berg Monte Zoncolan.

Vos, drievoudig eindwinnaar van de Giro Rosa, won vrijdag nog de achtste etappe. Het was de eerste zege van dit jaar voor de voormalig wereld- en olympisch kampioene, die rijdt voor de ploeg WaowDeals. ,,Het zou niet verantwoord zijn van start te gaan in zo’n zware etappe naar de Monte Zoncolan”, meldde haar team via Twitter.

Wild, die koerst voor de ploeg Wiggle High5, won de tweede etappe en eindigde als tweede in de derde etappe. ,,Mijn Giro Rosa zit erop. Ik stop want Ride Londen en het EK baanwielrennen staan voor de deur. Allebei een belangrijk doel voor mij!”, luidde haar tweet.

De Giro Rosa eindigt zondag. Annemiek van Vleuten draagt de roze trui. De regerend wereldkampioene tijdrijden heeft 2.29 minuut voorsprong op Lucinda Brand.