Bendsneyder buiten de punten, Binder wint

Bo Bendsneyder is in de Moto2 buiten de punten geëindigd op de Sachsenring. De negentienjarige Rotterdammer bleef met zijn Tech3 steken op de twintigste positie. Bendsneyder was als 21e gestart, maar kwam tijdens de race niet verder dan de achttiende positie.

De zege op de Sachsenring ging naar Brad Binder. De Zuid-Afrikaanse coureur, die van de tiende positie was gestart, bleef op zijn KTM de Spanjaard Joan Mir voor. De Italiaan Luca Marini eindigde als derde. De Italiaanse leider in het WK-klassement Francesco Bagnaia kwam niet verder dan de twaalfde plek.

Jorge Martin won de Moto3 voor de Italiaan Marco Bezzecchi en de Brit John McPhee.