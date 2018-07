Brussel huldigt Belgische selectie na brons

Het Belgische nationale elftal is in Brussel gehuldigd na de derde plaats op het WK voetbal in Rusland. Achtduizend Belgen vierde op de Grote Mark feest en een groot gejuich steeg op toen de selectie op het balkon verscheen van het Brusselse stadhuis. In totaal zagen ongeveer 32.000 Belgische fans de huldiging op grote tv-schermen elders in de hoofdstad.

België won zaterdag de troostfinale met 2-0 van Engeland.

Sterspeler Eden Hazard en doelman Thibaut Courtois kwamen als eerste naar buiten en zorgden aan de draaitafel voor nog meer sfeer. Daarna werd elk lid van het Belgische team één voor één toegejuicht door een uitzinnige menigte.