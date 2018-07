Degenkolb: zware tijd achter de rug

Zijn overwinning in de negende etappe van de Tour de France maakte veel los bij John Degenkolb. ,,Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden. Ik heb een ongelooflijk zware tijd achter de rug. Mijn familie is altijd achter me blijven staan. Ik ben blij dat ik ze nu deze overwinning terug kan geven”, aldus de 29-jarige Duitser van Trek-Segafredo.

Degenkolb, die in de sprint van een kopgroep de Belgen Greg Van Avermaet en Yves Lampaert achter zich liet, doelde met die uitspraken op een trainingsongeluk in januari 2016. De renner werd samen met vijf ploeggenoten van de fiets gereden door een auto, tijdens een rit in de buurt van Calpe in de provincie Alicante. Degenkolb raakte bijna een vinger kwijt en liep verwondingen op aan zijn dijbeen, onderarm en lip.

Voor Degenkolb was het zijn eerste overwinning in de Tour de France. In de Giro en de Vuelta had hij al wel succes.