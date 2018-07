Djokovic twijfelde over terugkeer aan top

Novak Djokovic heeft veel momenten van twijfel gekend of hij ooit weer zijn oude topniveau zou halen. De Servische tennisser zei dat met de gouden beker van Wimbledon in zijn handen nadat hij in de finale in Londen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson had verslagen. ,,Het is niet makkelijk om zo lang niet te kunnen tennissen. Ik heb veel onzekere momenten gehad waarin ik twijfelde over mijn toekomst.”

Djokovic, voormalig nummer één van de wereld, was voorafgaand aan het grandslamtoernooi op gras de nummer 21 van de wereld. Een blessure aan een elleboog wierp de 31-jarige Serviër ver terug. In de vorige editie van Wimbledon dwong het kwetsuur hem tot opgave in de kwartfinale. De Serviër lastte een pauze in, waarin hij ook een kleine operatie aan dit gewricht liet uitvoeren.

,,Ik ben nu erg emotioneel en zo blij voor mijn vrouw en mijn hele team. En zeker voor mijn zoontje Stefan. Voor het eerst heb ik nu iemand op de tribune die ‘papa papa’ schreeuwt”, doelt Djokovic op zijn eerste grandslamfinale in jaren.