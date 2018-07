Djokovic weer terug met vierde Wimbledontitel

Novak Djokovic heeft voor de vierde keer in zijn tennisloopbaan Wimbledon gewonnen. In de finale was de voormalige nummer één van de wereld veel te sterk voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-2 6-2 7-6 (3).

De 31-jarige Djokovic is weer terug aan de mondiale tennistop nadat een blessure aan een elleboog hem ver terug wierp. In de vorige editie van Wimbledon dwong het kwetsuur hem tot opgave in de kwartfinale. De Serviër lastte een pauze in, waarin hij ook een kleine operatie aan dit gewricht liet uitvoeren.

Bij de Australian Open in januari maakte Djokovic zijn rentree en bereikte direct de vierde ronde. Op Roland Garros was de kwartfinale het eindstation maar de echte bekroning op zijn comeback vierde de Serviër op het grandslamtoernooi op gras. Na zeges op onder anderen Kyle Edmund, Kei Nishikori, Rafael Nadal en Anderson mag Djokovic de gouden beker van Wimbledon in de lucht houden.