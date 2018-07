Frijns valt uit bij DTM-race in Zandvoort

Autocoureur Robin Frijns heeft zondag de finish niet gehaald bij de race uit het Duitse toerwagenkampioenschap (DTM) op Circuit Zandvoort. Na elf ronden kwam de race van Frijns ten einde door technisch malheur.

Het was de tweede race dit weekend op Zandvoort. Zaterdag behaalde Frijns nog zijn beste seizoensresultaat door als vijfde te eindigen.

Frijns maakt zijn eerste seizoen door als fabrieksrijder van Audi in de DTM. Hij is de eerste Nederlander na Renger van der Zande in 2011 die in de aansprekende raceklasse actief is.

René Rast, de Duitser van Audi die vorig jaar het kampioenschap op zijn naam schreef, won de tweede race op Zandvoort. Rast bleef de Engelsman Gary Paffett voor. Paffett was zaterdag nog wel de beste bij de race over 34 ronden op het duinencircuit.