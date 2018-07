Dylan Groenewegen is zondag in de Tour de France onderuit gegaan. Dat gebeurde op zo’n 85 kilometer van aankomstplaats Roubaix. De Nederlandse winnaar van de zevende en achtste rit liep flinke schaafwonden op en had wat moeite met lopen.

Groenewegen hervatte na een korte stop, toen hem een nieuwe fiets was bezorgd, alsnog de zware rit met de vele kasseienstroken.

Laurens ten Dam was ook bij de val op de kasseien betrokken. De Nederlander van Sunweb kon eveneens door.