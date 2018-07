Groenewegen hoopt dat hij Tour kan vervolgen

Dylan Groenewegen heeft goede hoop dat hij de Tour de France dinsdag kan hervatten. De Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo, die vrijdag en zaterdag de zevende en achtste etappe won, ging zondag hard onderuit en blesseerde zich aan zijn linkerknie.

Groenewegen kon na zijn val op de kasseien zijn weg vervolgen, al ging dat behoorlijk moeizaam. De Amsterdammer haalde de finish in Roubaix en heeft inmiddels foto’s van zijn linkerknie laten maken. ,,Daaruit is niet gebleken dat hij niet meer verder kan. We wachten maandag even af en hopen dat hij dinsdag weer van start gaat”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse wielerploeg.

Maandag is een rustdag in de Tour. Het peloton verblijft in Annecy. Dinsdag volgt de eerste bergetappe.