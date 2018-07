Honkballers in Haarlem onderuit

Nederland is bij de Honkbalweek Haarlem niet langer ongeslagen. Oranje ging in de derde wedstrijd met 3-2 onderuit tegen Taiwan. De thuisploeg keek na twee innings al tegen een achterstand van 2-0 aan. Het team van de nieuwe bondscoach Evert-Jan ’t Hoen kwam in de derde inning terug tot 2-1 dankzij een score door Dwayne Kemp. Taiwan bracht de marge in de vierde inning terug op twee punten (3-1). Via een homerun van Dudley Leonora verkleinde Nederland in de vijfde inning opnieuw de achterstand, maar daarna viel de productie bij beide teams stil.

Nederland begon vrijdag aan het toernooi met een zege op Duitsland (6-0). Een dag later was Oranje met 7-0 te sterk voor Italiƫ. Rob Cordemans stal in dat duel de show. De 43-jarige werper liet in zes innings maar liefst negen keer drie slag noteren en stond slechts twee honkslagen toe.

De thuisploeg speelt dinsdag in de volgende wedstrijd tegen Cuba. Woensdag is Japan de tegenstander van Oranje. Bondscoach ’t Hoen heeft het halen van de finale als doel gesteld.