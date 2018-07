Murray verliest finale gemengd dubbelspel

De Britse tennisser Jamie Murray heeft op Wimbledon zijn titel in het gemengd dubbelspel niet kunnen prolongeren. De oudere broer van Andy Murray verloor met de Wit-Russische Victoria Azarenka in de finale van de Oostenrijker Alexander Peya en de Amerikaanse Nicole Melichar in twee sets: 7-6 (1) 6-3. Jamie Murray pakte vorig jaar de titel in Londen met de Zwitserse Martina Hingis aan zijn zijde. In 2007 won hij samen met Jelena Jankovic uit Servië voor de eerste keer het gemengd dubbelspel op Wimbledon.

Murray en Azarenka schakelden in de kwartfinales de Nederlandse dubbelspecialisten Jean-Julien Rojer en Demi Schuurs uit, nadat ze een ronde eerder al Matwé Middelkoop en diens Zweedse partner Johanna Larsson hadden geklopt.