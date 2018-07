Ook Terpstra crasht in etappe naar Roubaix

Niki Terpstra is zondag ook ten val gekomen in de negende etappe van de Tour de France. De Nederlandse wielrenner van Quick-Step ging in de rit naar Roubaix op ruim 60 kilometer van de finish tegen het asfalt en liep daarna met lichte verwondingen naar de kant van de weg. Terpstra, gezien als belangrijke kanshebber in de zware rit met vijftien kasseienstroken, kon zijn weg wel vervolgen.

De valpartijen in de etappe naar Roubaix volgen elkaar in hoog tempo op. Dylan Groenewegen, winnaar van de zevende en achtste rit in de Tour, en Laurens ten Dam vielen ook.

De Australiër Richie Porte, kopman van BMC, moest de strijd na een crash al snel staken.