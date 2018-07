Opnieuw brons Holland Acht bij wereldbeker

De Holland Acht heeft bij de wereldbekerfinale roeien in Luzern opnieuw brons veroverd. De mannenploeg van bondscoach Mark Emke moest bijna 2 seconden toegeven op winnaar Duitsland: 5.31,81 tegen 5.33,72. Ook nummer twee Australië was met een tijd van 5.31,95 sneller dan Oranje.

Het vlaggenschip van de Nederlandse ploeg behaalde vorige maand bij de tweede wereldbeker in Linz eveneens brons, toen achter Duitsland en Groot-Brittannië.

De Nederlandse vrouwen acht moest in Luzern genoegen met de vierde plek (6.11,37). Nieuw-Zeeland (6.06,17), Canada (6.08,11) en Verenigde Staten (6.09,17) waren beter. Het team van hoofdcoach Josy Verdonkschot had eerder dit seizoen zowel bij de eerste wereldbeker in Belgrado als bij het tweede toernooi in Linz nog goud veroverd.

De nationale roeiploeg is in voorbereiding op de EK (2-5 augustus in Schotland) en de WK in Bulgarije (9-16 september).