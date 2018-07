Porte verlaat Tour na harde val

Richie Porte heeft de Tour de France verlaten. De Australische kopman van BMC ging zondag in het begin van de negende etappe hard onderuit. Porte, die tiende stond in het klassement en een van de uitdagers was van de Brit Chris Froome, greep direct naar zijn schouder. Hij lijkt een sleutelbeen te hebben gebroken.

Naast Porte kwamen nog meer renners ten val. José Joaquin Rojas van Movistar probeerde verder te fietsen, maar de Spanjaard gaf even later op. Ook werd de opgave van Tomasz Marczynski van Lotto-Soudal gemeld, maar de Pool kon toch door.

Porte’s beste resultaat in de Tour de France is de vijfde plaats in het eindklassement in 2016. Dit jaar wilde de Australiër op het podium eindigen. Vorig jaar moest Porte ook al na een val opgeven in de Ronde van Frankrijk. Hij brak toen een sleutelbeen en bekken bij een zware val in de afdaling van de Mont du Chat, eveneens in de negende etappe.

Vorige maand schreef Porte nog de Ronde van Zwitserland op zijn naam.

Tom Dumoulin liep vroeg in de etappe van zondag een lekke band op, maar de Nederlander kon zijn weg snel vervolgen.