Springruiters winnen opnieuw in Zweden

De Nederlandse springruiters hebben opnieuw de wedstrijd voor de Nations Cup in Falsterbo gewonnen. Vorig jaar zegevierde Oranje eveneens in Zweden. De debuterende combinatie Johnny Pals en Chat Botte du Ruisseau Z bezorgde Nederland de overwinning in een barrage met vier landen, nadat ze net als Jur Vrieling en VDL Glasgow beide omlopen foutloos bleven. Ierland eindigde als tweede, gevolgd door Zweden en Italië.

De trotse bondscoach Rob Ehrens sprak na afloop van de spectaculaire finale van een ,,magistraal” optreden van Pals. ,,Als er vier landen in de barrage zitten, moet je echt scherp zijn. Het was even improviseren, omdat we pas heel laat hoorden dat we in de barrage zaten. Ze hadden ons een fout aangerekend op de sloot van Maikel van der Vleuten en Idi Utopia, maar dat werd gelukkig gecorrigeerd. Ik moest toen snel beslissen om Johnny Pals de barrage te laten rijden.”

Nederland is nu zo goed als zeker van de finale van de Nations Cup begin oktober in Barcelona. Oranje is titelverdediger.

Het Nederlandse dressuurteam eindigde als derde achter Zweden en Duitsland.