Bertens zeventiende op wereldranglijst

Tennisster Kiki Bertens is na Wimbledon drie plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Ze klom van de twintigste naar de zeventiende plek. Het is niet haar hoogste ranking ooit, want in mei stond de Wateringse heel even vijftiende. Bertens speelde afgelopen weken haar beste toernooi op het Londense gras; ze reikte tot de kwartfinales.

Nederlands beste speelster komt deze week niet in actie. Ze slaat het graveltoernooi in Gstaad over. Vorig jaar won ze dat toernooi in Zwitserland.

De Duitse Angelique Kerber, die in de finale van Wimbledon de Amerikaanse Serena Williams versloeg, steeg door haar zege in het Engelse grandslamtoernooi naar de vierde plaats op de mondiale ranglijst. Williams maakte een reuzensprong van de 153e naar de 28e plaats. De Roemeense Simona Halep blijft de lijst aanvoeren.

Bij de mannen maakte Robin Haase ook een sprongetje omhoog; hij won vijf posities en is op de nieuwe ranking de nummer 38 van de wereld. De Haagse prof bereikte op Wimbledon de tweede ronde.

De Serviër Novak Djokovic, die zondag voor de vierde keer Wimbledon won bij de mannen, schoot omhoog van de 21e naar de tiende plaats. Kevin Anderson, de verliezer in de finale, klom van de achtste naar de vijfde plaats. De top drie bleef ongewijzigd, met de Spanjaard Rafael Nadal op één gevolgd door de Zwitser roger Federer en de Duitser Alexander Zverev.