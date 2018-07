Bogaerts weer belangrijk voor Boston Red Sox

Honkballer Xander Bogaerts was zaterdag de gevierde man bij Boston Red Sox in de Major League met een zogenoemde grand slam homerun in de tiende inning tegen Toronto Blue Jays, zondag leverde hij nog een toegift. De Nederlandse international zette in de tweede confrontatie met de Blue Jays meteen de toon met een homerun in de eerste inning. Het was zijn zestiende van het seizoen.

Dit keer was het een zogeheten solo homerun, waarmee hij de Red Sox op 1-0 voorsprong zette. Later in de wedstrijd hielp Bogaerts aan slag zijn ploeg nog meer punten te maken. Boston won de wedstrijd met 5-2 en bleef met 68 zeges aan de leiding in de American League East.