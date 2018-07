Coe wil doorgaan met wereldbeker atletiek

Voorzitter Sebastian Coe van de internationale atletiekfederatie IAAF wil doorgaan met de wereldbeker atletiek. De Brit noemde de eerste editie van de landenwedstrijd afgelopen weekeinde in Londen een succes, ondanks dat veel wereldtoppers niet meededen en de publieke belangstelling tegenviel. ,,Ik heb al gesprekken gevoerd met andere steden die het evenement graag willen organiseren”, aldus Coe.

Teams van de beste acht landen in de atletiek duelleerden in Londen om de eerste wereldbeker en een hoofdprijs van bijna 400.000 euro. De Verenigde Staten wonnen voor Polen en Groot-BrittanniĆ«. Nederland deed niet mee. ,,Ik heb de atletiekfederaties uitgedaagd met een vernieuwend format te komen en daar zijn ze in geslaagd”, meende Coe.

Op het programma stonden vrijwel alle atletiekonderdelen, behalve de 5000, 10.000 en 3000 meter steeple chase. Het feit dat veel mondiale topatleten ontbraken, nam Coe voor lief. ,,Ik bekritiseer dat niet; het zijn individuele keuzes.”