Renners mogen dag bijkomen na ‘kasseienrit’

De 167 overgebleven renners in de Tour de France mogen maandag in Annecy een dag bijkomen van de zware en chaotische rit van zondag. De 156 kilometer lange rit van Arras naar Roubaix telde liefst vijftien kasseienstroken en heel veel renners gingen onderuit en liepen verwondingen op.

Annecy was 70 jaar geleden voor het eerst finishplaats in de Tour. In 2009 won Alberto Contador een individuele tijdrit in de Franse stad. De Spanjaard won enkele dagen later ook het eindklassement. Vijf jaar geleden was de Colombiaan Nairo Quintana de beste in een bergrit met Annecy als aankomstplaats.

Na de rustdag van maandag staat dinsdag de eerste bergetappe van deze Tour op het programma. Het peloton rijdt vanuit Annecy naar Le Grand-Bornand. De rit is 158,5 kilometer lang. De Belg Greg Van Avermaet is nog steeds in het bezit van de gele leiderstrui.