Tour trekt de Alpen in

Het Tourpeloton trekt dinsdag in de tiende etappe de Alpen in. De renners krijgen in de eerste van drie bergetappes op rij meteen zwaar klimwerk te verduren. De rit van Annecy naar Le Grand-Bornand is 158,5 kilometer lang en telt vijf beklimmingen, waarvan drie van eerste en één van buitencategorie.

De Col de la Croix Fry na 29 kilometer is de eerste serieuze test (11,3 kilometer lang en gemiddelde stijging 7 procent). Daarna volgt een relatief korte, maar wel steile klim naar het Plateau des Glières (6 kilometer à 11,2 procent). De organisatie van de Tour wijst erop dat de renners een stukje moeten afleggen over een onverharde weg. In de laatste 30 kilometer liggen dan nog kort na elkaar de Col de Romme (8,8 kilometer à 8,9 procent) en de Col de la Colombière te wachten (7,5 kilometer à 8,5 procent). De finish ligt onderaan deze col.

De vraag is of de Belg Greg Van Avermaet na deze bergrit de gele trui nog om de schouders heeft en wie van de klassementsrenners de aanval durft te zoeken.