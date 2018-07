Van Avermaet tekent bij opvolger BMC

Greg Van Avermaet heeft een contract getekend bij de nieuwe wielerformatie CCC, dat in 2019 de licentie van zijn huidige werkgever BMC Racing overneemt. Dat heeft de drager van de gele leiderstrui in de Ronde van Frankrijk en olympisch kampioen maandag op de rustdag in de Tour laten weten.

,,Ik ben blij dat we op deze manier verder kunnen”, reageerde Van Avermaet bij Sporza. ,,Dat de ploeg min of meer rond mij wordt gebouwd zie ik als een unieke kans. Ik denk dat iedereen tevreden is dat we blijven bestaan. Dat is goed voor onze eigen renners en staf, maar ook voor het wielrennen in zijn algemeenheid.”