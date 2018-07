Varenhorst: EK moet iets extra’s oproepen

Na successen met Reinder Nummerdor en Maarten van Garderen heeft beachvolleyballer Christiaan Varenhorst in Jasper Bouter een nieuwe partner gevonden. Het koppel doet deze week voor het eerst in deze samenstelling mee aan het EK beachvolleybal, maar heeft van deze periode desondanks een piekmoment gemaakt. De enkelblessure die Varenhorst vorige week in Gstaad opliep zorgt wel voor onzekerheid.

Varenhorst won met Nummerdor zilver bij het WK beachvolleybal in 2015 in eigen land en greep vorig jaar met Van Garderen net naast een WK-medaille. Hoewel de 2,12 meter lange beachvolleyballer goed op het juiste moment kan pieken, herinnert hij zich zijn eerste titeltoernooi als zijn slechtste prestatie ooit. ,,Ik had te extreem tegen mezelf gezegd dat ik het als ieder ander toernooi moest benaderen. Daardoor riep het bij mij niets extra’s op. Je moet qua spel inderdaad niet ineens gekke andere dingen gaan doen, maar qua emotie en agressie moet het wel iets meer zijn.”

Daarom is het EK ook een piekmoment voor het duo, dat zijn vizier heeft gericht op de Spelen van Tokio 2020. Ze zijn nog aan elkaar aan het wennen, maar dat is volgens de 21-jarige Bouter een proces dat altijd doorloopt. ,,We gaan nog heel wat wedstrijden nodig hebben om echt goed ingespeeld te raken op iedere situatie.”

Varenhorst weet dat ze nog niet op dat niveau zijn, maar dat heeft niet alleen met ervaring te maken. ,,Ervaring vind ik een mooi woord, maar in welk opzicht helpt het je?”, zegt hij. Hij wijst op de wereldkampioen van vorig jaar uit Brazilië. Die speelden ook pas een jaar samen. ,,Het gaat erom dat je datgene wat je hebt goed gebruikt en niet dat je op zoek gaat naar wat je niet hebt. Iedereen heeft sterke punten, benut die.”

In de World Tour spelen ze dit jaar voor het eerst samen. ,,Bij vlagen spelen we leuk en soms minder”, zegt Varenhorst. ,,Voor nu is dat oké, maar straks is dat niet meer voldoende. Kijk naar Brouwer en Meeuwsen, als zij geen medaille halen is het een ondermaats toernooi geweest. Daar willen wij ook naartoe.” Bouter: ,,Als wij nog niet op dat niveau zijn, kunnen we wel zeggen dat we voor de medailles moeten meedoen. Maar dan is elke week een teleurstelling.”

Het duo wil minimaal vijfde worden op het EK. Volgens Varenhorst zijn er zeker acht teams die de Europese titel kunnen winnen. ,,Wij willen de kwartfinales halen, dus dan moet je minstens een van die acht teams uitspelen.”