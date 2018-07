Vuillermoz heeft breukje in schouderblad

De Franse renner Alexis Vuillermoz start dinsdag niet in de tiende etappe van de Tour de France. De renner uit de ploeg AG2R heeft door een val in de negende etappe van zondag over de kasseien een scheurtje in zijn rechter schouderblad opgelopen. De ploeg maakte op de rustdag in Annecy bekend dat Vuillermoz de Tour verlaat.

Zijn opgave is een aderlating voor kopman Romain Bardet, die nu een belangrijke helper in de bergritten kwijt is.

Vuillermoz uitte op Twitter zijn boosheid over de toeschouwer die koste wat kost een foto wilde maken en er de oorzaak van was dat hij viel. ,,De etappe over de kasseien moeten uitrijden met één hand aan het stuur omdat een dwaas per se zijn foto wil maken. Juist op een dag die je heelhuids wil doorkomen. Toon respect voor ons!”

De tiende etappe voert over vier grote Alpencols naar Le Grand-Bornand.