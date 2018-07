Eerste aankomst bergop in Tour

Na de eerste Alpenrit in deze Tour de France volgt woensdag de eerste etappe met een aankomst bergop. Het is een korte rit, slechts 108 kilometer, maar daarom niet minder zwaar. Onderweg liggen twee cols van de buitencategorie en één van de tweede categorie. De aankomst op La Rosière is ingeschaald in de eerste categorie. Het is een klim van 17,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 procent.

De start van de rit is pas rond de klok van tweeën in Albertville, bekend van de Olympische Spelen van 1992. In 2012 en 2016 gingen er nog bergetappes van start met respectievelijk de Fransen Pierre Rolland en Romain Bardet als winnaars. Onderweg wacht het peloton eerst de Montée de Bisanne, ruim 12 kilometer lang tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 8,2 procent. Daarna volgt een voor de Tour nieuwe berg, de Col du Pré, die leidt naar een hoogte van 1748 meter. Na een korte afdaling gaat het verder met Cormet de Roselend van de tweede categorie.

Finishplaats en skiresort La Rosière Espace San Bernardo is voor het eerst in het routeschema van de Tour opgenomen.