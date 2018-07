Golfer Luiten nog maanden uit roulatie

Golfer Joost Luiten moet een operatie ondergaan aan zijn linkerpols. Hij is daardoor ook de komende drie tot vier maanden uit roulatie en zal het KLM Open in september missen. ,,Het is droevig, maar ik kom sterker terug. Hoe zwaarder het gevecht, hoe zoeter straks een overwinning smaakt”, twitterde de Rotterdamse prof.

Luiten kreeg in maart al last van het gewricht. Hij liet er een spuit inzetten zodat hij toch pijnvrij kon spelen, maar de klachten keerden terug. Eind mei speelde hij zijn laatste toernooi. Luiten moest toen op het PGA Championship in Engeland al na twee dagen naar huis.

De tweevoudig winnaar van het KLM Open ging vorig week langs bij de chirurg die hem in 2008 succesvol opereerde aan dezelfde pols. Het was bedoeld als second opinion. Hij kreeg deze week de uitslag van een scan. ,,Een operatie is noodzakelijk om het probleem te verhelpen”, aldus de 32-jarige golfer.

,,Helaas geen KLM Open dit jaar”, schrijft Luiten in een bericht op zijn website. Hij is ambassadeur van Nederlandse grootste golftoernooi en won twee keer (2013 en 2016). Hij gaat volgende week onder het mes bij Richard Koch, de arts die hem tien jaar geleden ook hielp. ,,Het positieve is dat de ingreep niet heel spannend is, Koch denkt binnen een kwartiertje klaar te zijn. Nog veel belangrijker, na de operatie kan ik normaal gesproken weer jaren pijnvrij spelen.”

Luiten is ondanks de tegenslag ook opgelucht. ,,De afgelopen weken heb ik keurig rust gehouden, de pols volledig ontzien maar de pijn werd niet minder. Dan slaat de twijfel soms toe en ga je aan het slechtste scenario denken. Gelukkig blijkt er dus niets ernstigs mis met de pols.”