Haase door naar tweede ronde in Umag

Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi in het Kroatische Umag. De als zesde geplaatste Hagenaar won met 4-6 7-5 6-3 van de Braziliaanse qualifier Rogerio Dutra Silva.

Na een aantal toernooien op gras, keerde Haase in Umag terug op gravel. In de eerste set had hij het niet makkelijk tegen Dutra Silva. De nummer 38 van de wereld moest de eerste set aan de Braziliaan laten, die honderd plekken lager op de mondiale ranglijst staat. In het tweede bedrijf herstelde hij zich door een voorsprong van 4-1 te pakken. Dutra Silva slaagde er nog wel in terug te breken, maar Haase won toch de set met 7-5. Hij maakte het daarna met 6-3 af.

Haase speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de ontmoeting tussen de Slowaak Martin Klizan en de Chileen Nicolas Jarry.