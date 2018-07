Mollema verliest tijd op concurrenten

Bauke Mollema heeft in de tiende etappe van de Tour de France een kleine minuut verloren op zijn concurrenten voor het klassement. De renner van Trek moest op de slotklim, de Col de la Colombière, de groep met klassementsrenners laten gaan. Wellicht ondervond hij nog te veel last van zijn rug, die hij zondag bezeerde bij een val in de rit naar Roubaix.

Ook de Luxemburger Bob Jungels en de Colombiaan Rigoberto Uran verloren tijd. Die laatste, kopman van EF-Drapac, gaf zelfs meer dan tweeënhalve minuut toe op de groep met Chris Froome, Nairo Quintana en Tom Dumoulin, waarin Steven Kruijswijk zich ook handhaafde.