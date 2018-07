Optreden geeft Kruijswijk vertrouwen

Steven Kruijswijk keek met een goed gevoel terug op de eerste rit in de Alpen in de Ronde van Frankrijk. ,,Als je de eerste dag met de goede mannen meezit dan geeft dat vertrouwen”, zei de kopman van LottoNL-Jumbo, die de hele dag in de groep met klassementsfavorieten reed, bij de NOS.

Hij had de hele dag attent gereden. ,,Het is zo’n eerste rit toch een beetje aftasten. Ik denk dat de concurrentie wel breed is. Er zijn er heel veel goed, maar ik zat er ook bij. Ook als er werd versneld, ging het vanzelf.”

Kruijswijk verwacht woensdag wel een andere rit. ,,Dan is de aankomst bergop. Dat is wel een heel ander verhaal. Ik verwacht ook wel meer acties.”