Tolhoek en Bennett langer bij Lotto-Jumbo

Antwan Tolhoek fietst de komende twee jaar ook voor de Nederlandse ploeg Lotto-Jumbo. De talentvolle Zeeuw rijdt momenteel in de Tour de France. Hij reageerde verheugd op de contractverlenging. ,,Daar spreekt vertrouwen uit. Bij deze ploeg zit ik op de juiste plaats en dat laat ik op de fiets ook wel zien. Ik kan er bovendien met iedereen goed opschieten en dat is ook belangrijk”, aldus de 24-jarige Tolhoek.

Manager Richard Plugge noemt Tolhoek een renner voor de toekomst. ,,Antwan laat zien waarom verlenging een goede keuze is geweest. We hadden al snel gezien dat hij veel potentie heeft en een speciale renner is, die snel leert. We wilden vroeg verlengen en de zekerheid hebben dat Antwan voor ons blijft koersen. Dat past in onze visie van talentontwikkeling.”

De Nieuw-Zeelander George Bennett (28) verlengde zijn contract bij Lotto-Jumbo met drie jaar. Hij won vorig jaar de Ronde van Californië en eindigde dit jaar als achtste in de Ronde van Italië. Bennett rijdt sinds 2015 voor Lotto-Jumbo. ,,Ik ben al ver gekomen sinds ik bij deze ploeg rijdt. Dat is het resultaat van het harde werken van staf en renners. Er is heel veel vertrouwen in mijn capaciteiten. Ik kijk er erg naar uit om samen met het team de volgende stappen te zetten en uit te vinden hoe ver ik kan komen als klassementsrenner in de grootste wedstrijden.”