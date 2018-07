Van Vleuten wint opnieuw La Course

Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer op rij La Course op haar naam geschreven, de vrouwenwedstrijd in de Tour de France. De Nederlandse renster was de sterkste in een bergrit van 112,5 kilometer met twee beklimmingen van de eerste categorie.

De vrouw die zondag nog werd gehuldigd als winnares van de Giro Rosa, leek de overwinning aan Anna van der Breggen te moeten laten, maar met een uiterste krachtsinspanning wist ze de olympisch kampioene vlak voor de finish te passeren.

De wedstrijd kreeg daarmee een ongemeen spannende ontknoping. Van der Breggen was vrij overtuigend gedemarreerd op de laatste berg, de Col de la Colombière, en wist een gaatje te slaan naar Van Vleuten en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. In de afdaling naar finishplaats Le Grand-Bornand behield Van der Breggen een voorsprong, maar die was niet groot en Van Vleuten kon de rug van haar grote rivale steeds blijven zien.

In de laatste kilometer zag het er toch naar uit dat Van der Breggen haar tweede zege in La Course zou pakken, maar de renster van Boels-Dolmans viel in de laatste honderden meter stil en zag tot haar grote afgrijzen Van Vleuten op nog geen 20 meter van de meet alsnog voorbij komen.

,,Ongelooflijk”, stamelde de winnares na afloop bij de NOS. ,,Op 300 meter van de finish dacht ik dat ik tweede zou worden, maar ik zag Anna stil vallen. En ergens in mijn grote teen heb ik altijd nog iets zitten. Het was absoluut een prestigeduel en ik ben nog nooit zo blij geweest met een overwinning, maar ook nog nooit zo kapot gegaan.”

Moolman eindigde als derde op 1.22.