Waterpolosters spelen gelijk tegen Italië

De Nederlandse waterpolosters hebben op het EK gelijkgespeeld tegen Italië: 6-6 (1-2 1-2 2-0 2-2). Het was het eerste puntenverlies voor Oranje in Barcelona.

Sabrina van der Sloot (2), Vivian Sevenich, Nomi Stomphorst, Dagmar Genee en Maud Megens scoorden voor Nederland. De wedstrijd tegen Italië was de eerste test voor de waterpolosters op de Europese eindronde. Oranje opende het toernooi met een monsterzege op Kroatië (21-1) en verpletterde vervolgens ook Israël (20-2). Nederland stuit later deze week in de groepsfase nog op Frankrijk en Griekenland.

Oranje eindigde bij het vorige EK in 2016 als tweede na verlies in de finale tegen Hongarije.