Wolff: Mercedes ondanks fouten de snelste

Mercedes heeft te veel fouten gemaakt in het eerste deel van het Formule 1-seizoen. Dat zegt teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal in aanloop naar de Grand Prix van Duitsland zondag. ,,We hebben minder punten gescoord dan we hoopten en dat was voor een belangrijk deel eigen schuld. Er is één troost; we hebben nog steeds de snelste auto.”

Wereldkampioen Lewis Hamilton won weliswaar nog de Grand Prix van Frankrijk, maar viel uit in Oostenrijk. In Engeland had de Brit een slechte start én een aanrijding met Kimi Räikkönen van Ferrari, waardoor hij vanaf de laatste plaats aan een inhaalrace moest beginnen. In het kampioenschap raakte Hamilton de leiding kwijt aan Sebastian Vettel (Ferrari).

,,We hebben veel punten laten liggen en moesten meer dan ons lief is de schade beperken in de races, maar we hadden wel drie keer achter elkaar poleposition. Dat bewijst dat we de snelste auto hebben. Dus kunnen we met een gerust hart het tweede deel van het seizoen in”, aldus Wolff.