Alpenklassieker met oranje tintje

In de Tour de France staat donderdag een klassieker op het programma. De rit naar Alpe d’Huez wordt niet alleen door Nederlanders beschouwd als een bijzondere aankomst. Internationaal hebben de 21 bochten naar het skioord inmiddels ook een reputatie door de wielergevechten die er hebben plaatsgevonden en door de massale opkomst van wielerfans uit tal van landen.

De Nederlanders zijn daarin sinds de jaren 70 en 80 goed vertegenwoordigd. Alpe d’Huez werd ‘de Hollandse berg’ door de successen van Joop Zoetemelk (2), Hennie Kuiper (2), Peter Winnen (2), Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse. Maar een Nederlandse zege viel er sinds 1989 niet meer te noteren. De laatste drie keer dat de Tour de berg aandeed won er een Fransman, Thibaut Pinot in 2015 voor het laatst.

De rit van dit jaar is op papier de zwaarste van deze Tour met drie beklimmingen van de buitencategorie – behalve de slotklim de Col de la Madeleine en de Col de la Croix de Fer – en één van de tweede, de spectaculaire Lacets de Montvernier. Alpe d’Huez is voor de dertigste keer finishplaats in de Tour.