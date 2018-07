De Jongh ziet Mollema nog niet opgeven

Bauke Mollema hoopte dat het tijdens de elfde etappe van de Tour iets beter met zijn gekwetste rug zou gaan. De klimmer uit Groningen had echter nog zo veel last van zijn valpartij van zondag in de kasseienrit dat hij pas als 36e over de finish kwam in La Rosière, op maar liefst 11.29 van etappewinnaar Geraint Thomas.

Mollema, die de Ronde van Frankrijk zo goed was begonnen, zakte naar de 23e positie in het algemeen klassement. Een goede eindklassering lijkt haast niet meer mogelijk, maar volgens Steven de Jongh wil Mollema van geen opgeven weten. ,,Nee, dat niet”, stelde de ploegleider van Trek-Segafredo. ,,Dit was zijn derde dag na de val. Normaal verbetert de situatie zich dan. En met goede behandelingen kan hij wellicht nog voor een rit in de Pyreneeën gaan. Bauke is een knokker, die geeft niet zo maar op.”

,,Maar laat het duidelijk zijn dat we heel teleurgesteld zijn”, erkende De Jongh. ,,Het was al snel duidelijk dat zijn rug hem hinderde. Het tempo lag op de eerste col ook al zo hoog.”