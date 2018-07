Dumoulin wilde winnen voor overleden oom

Voor Tom Dumoulin had de Tourrit naar La Rosière een speciale betekenis, vertelde de kopman van Sunweb na de door de Brit Geraint Thomas gewonnen etappe. ,,Het was heel speciaal om hier aan te komen. Ik heb hier dankzij mijn oom leren skiën als kleine jongen. Hij huurde altijd een groot chalet voor de hele familie. Hij is in het voorjaar overleden, twee weken na mijn tante. Mijn vader verloor in korte tijd een zus en een broer. Ik wilde ze vandaag eren door in ‘ons’ skidorp er vol voor te gaan”, vertelde Dumoulin, die 20 seconden achter Thomas als tweede finishte.

Dumoulin was in de afdaling van de voorlaatste col in de gegaan, met hulp van ploeggenoot Søren Kragh Andersen, die terug was gevallen uit een kopgroep. ,,Het was een ingeving. Ik zag Søren terugkomen. We hebben deze rit verkend en ik weet dat hij echt een malloot is in de afdaling. Hij reed als een machine.”

Maar dat hij dalend uit de greep van de groep favorieten kon komen had Dumoulin wel verbaasd. ,,We wilden het smalle gedeelde als eerste indraaien. Ik zei: ga maar volle bak, toen hadden we opeens een gat. Daarna werd het voor mij gewoon vechten tot aan de streep. In die slotklim zaten wat makkelijkere stukken, daar heb ik in tijdritpositie geprobeerd beetje mijn benen te sparen. Maar ik ben nu wel kapot.”

Hij zag Thomas passeren en Chris Froome op het laatst nog aansluiten. ,,Thomas heeft zijn krachten iets beter verdeeld of was misschien net iets beter. Ik ben tevreden, wilde heel graag winnen maar dat mocht niet zo zijn. Ik ben ook vooral trots, ook op mijn ploeggenoten. Die waren geweldig: Nikias Arndt, die met zijn 78 kilo nog mee komt over de Cormet, Simon Geschke en Lau (ten Dam), die daar nog zaten en Søren. Het was echt een goede dag.”