Hitte baart organisatie Spelen zorgen

Met nog iets langer dan twee jaar te gaan voor de olympische openingsceremonie bij Tokio 2020 baart een intense hittegolf in Japan de organisatoren de nodige zorgen. Inmiddels zijn zeker veertien mensen overleden als gevolg van de ongekende temperaturen en de hoge luchtvochtigheid. Duizenden personen zijn behandeld in ziekenhuizen nadat ze onwel waren geworden door de extreme weersomstandigheden. ,,Maatregelen en oplossingen om de hitte over twee jaar tijdens de Zomerspelen tegen te gaan, staan bij ons op de prioriteitenlijst”, verzekerde een medewerker van het Japanse sportbestuur (JSC).

De temperatuur steeg woensdag in Tokio tijdens een mediatour in het Olympisch Stadion tot 43 graden Celsius. Op 24 juli 2020 staat op die locatie de openingsceremonie gepland. De gemiddelde temperatuur in die regio bedraagt normaal circa 25 graden, maar deze zomer vormt ook in Japan een grote uitzondering.

Experts waarschuwen voor serieuze fysieke klachten bij sporters, officials en toeschouwers als de olympische sportwedstrijden ondanks hoge temperaturen gewoon volgens het vastgestelde tijdschema doorgaan. Daarom kijken de Japanse organisatoren naar alternatieven, zoals een start in de heel vroege ochtend, als het nog niet zo warm is. Zeker voor de marathon, een geliefd onderdeel in Japan, is dat een serieuze optie.

In en buiten de olympische stadions werken de Japanners tevens aan tal van constructies (airco, neveldouches, frisse luchtsystemen, waterreservoirs) om een bezoek aan de Olympische Spelen voor iedereen in alle opzichten draaglijk te houden.