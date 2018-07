Mollema: Klassement naar de vaantjes

Bauke Mollema verspeelde in de elfde etappe zijn kansen op een goede eindklassering in de Ronde van Frankrijk. Hij had nog zo veel last van zijn rug dat hij pas als 36e over de finish kwam in La Rosière, op maar liefst 11.29 van etappewinnaar Geraint Thomas.

Mollema had nog veel te veel last van de gevolgen van een valpartij zondag in de kasseienrit. ,,Ik merkte het al bij het opstaan”, baalde hij aan de finish. ,,Ondanks een goede nacht was de rug slechter. Elke stap voelde het alsof iemand met zijn vuist keihard op je rug duwt. Je hoopt dan dat het op de fiets beter gaat. Maar op de eerste klim ging het direct heel moeizaam.”

,,Er zit ook een ontsteking bij de ruggenwervel door de klap van de val”, vertelde Mollema. ,,Die kleine spiertjes rond die plek en rond mijn longen, alles is een beetje geïrriteerd. Dat werkt allemaal niet mee. In deze conditie is mijn lichaam niet in staat top te presteren. Ik weet dat mijn klassement naar de vaantjes is. Ik hoop er wel op dat ik in de Pyreneeën nog wat kan. Maar dan moet mijn lichaam wel helemaal herstellen. Opgeven wil ik niet, daar vind ik de Tour de France een te mooie wedstrijd voor.”