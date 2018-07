Strijdende Groenewegen op tijd binnen

Met een pijnlijke rug en knie knokte Dylan Groenewegen zich tijdens de elfde etappe naar de finish in het hooggelegen La Rosière. De sprinter van LottoNL-Jumbo, al goed voor twee ritzeges, had nog steeds veel last van zijn val zondag in de kasseienrit. Maar hij kwam zo’n anderhalve minuut voor het verstrijken van de tijdslimiet binnen.

,,Het lichaam werkt nog niet erg mee”, stelde Groenewegen voor de microfoon van de NOS aan de finish. ,,Het wordt nog niet beter, het is even afwachten. Mijn benen zijn goed, maar als je last van rug en knie hebt dan is het lastig in een bergrit die toch al niet op je lijf is geschreven.”

Groenewegen maakte het niet zo spannend als dinsdag toen hij nog geen halve minuut voor het verstrijken van de tijdslimiet finishte. Hij had dat vooral te danken aan zijn ploeggenoten Timo Roosen en de Noor Amund Grøndahl Jansen. ,,Amund en Timo hebben mij goed geholpen. Ik heb veel te danken aan hen. Gisteren was het iets te spannend. Maar zij hebben veel werk voor me verricht.”

Groenewegen moet donderdag de etappe naar Alpe d’Huez overleven. Daarna neemt het peloton afscheid van de Alpen. ,,Van mij mag het snel afgelopen zijn. Maar het zal zwaar worden”, zei hij.